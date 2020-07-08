Аваков: Масштаб ЧП в Луганской области – 5 тысяч га леса

Лесные пожары в Луганской области охватили 5 тысяч гектаров леса.

Об этом на своей странице в твиттер сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Погибли 5 людей. Спасатели заходят в эпицентр огня. Полицейские эвакуируют пострадавших в больницы. Рассматриваем три версии – неосторожное обращение с огнем, возгорание вследствие погодных условий, умышленный поджог”, – сказано в сообщении.

Ранее глава МВД Украины сообщил, что к тушению огня была привлечена авиация ГСЧС.