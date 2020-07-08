Десятки людей попали в больницы: статистика по коронавирусу в Киеве на 8 июля

За минувшие сутки в Киеве добавилось 114 заболевших коронавирусной инфекцией, всего по состоянию на 8 июля в столице зафиксировано 5779 случаев COVID-19.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки 46 женщин в возрасте от 22 до 84 лет, 61 мужчина в возрасте от 18 до 75 лет, 3 девочки в возрасте от 4 до 13 лет и 4 мальчика – от 2 месяцев до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Остальные лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За минувшие сутки выздоровели 52 пациента с коронавирусом. Всего COVID-19 победили 1900 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 20. В Днепровском – 19, в Деснянском районе – 16 случаев.

“Мы продолжаем увеличивать количество тестирований на COVID-19. И исследуют материал в медучреждениях города уже за более короткий срок. За последние сутки в столице сделали более 4000 тестов методом ПЦР и ИФА. Из всего количества исследованных тестов инфицированными оказывается 4,5% людей“, – добавил Кличко.

Как сообщал “источник”, общая картина заболеваемости коронавирусом в Украине по состоянию на утро 8 июля ухудшилась – за минувшие сутки зафиксировано 807 новых случаев COVID-19. Тогда как днем ранее – было подтверждено 564 новых случая заражения.