Джамала рассказала о самом сложном моменте материнства после рождения второго сына

Джамала, 20 июня ставшая мамой во второй раз, призналась, что самым сложным в материнстве для нее является грудное вскармливание. 36-летняя певица назвала процесс кормления стрессом на всех уровнях, который превращает ее в робота.

Фото: https://www.instagram.com/jamalajaaa/

“Сначала волнуешься, чтоб пришло молоко, потом — чтоб его хватало, затем переживаешь – а что, если ребенок не наедается. А дальше — что съесть, потому что у малыша колики. И ты не ешь ничего вредного, а колики все равно продолжаются! – пожаловалась звезда в Instagram. – Я преклоняюсь перед девушками, которые кормят достаточно долго — год и больше! Эмира я кормила 7,5 месяцев, находясь в нереальном концертном графике. И расстояние Славутич-Мариуполь поставило точку в нашем ГВ. Сцедить молоко было негде, грудь твердела, Эмир не хотел брать ее, потому что она была как камень. Стресс для нас обоих. Мамам, которые находятся в активном рабочем графике, это очень сложно”.

Джамала отметила, что на успех кормления влияет множество факторов, и женщинам очень сложно под них подстраиваться.

“Влияет твое питание, да что там, абсолютно все! Я уже молчу о стрессе, недосыпе. Ты должен быть как робот: пьешь литрами воду, фиточай… Думаешь, родила — все, начинаю худеть! И сразу нет молока! Тогда со страхом начинаешь есть все. Какое тут спокойствие? – сетует она. – Есть такое выражение “весь мозг в молоко”. Я это действительно переживала! Нужно было покормить, затем — сцедить, чтобы оставить на еще одно вскармливание, побежать на саундчек, а затем отыграть концерт. Помню, что путала значения слов в разговорах с людьми, видела ухмылки на их лицах. Но все мои мысли были заняты одним — как накормить ребенка!”

Победительница Евровидения поддержала мам, которые стараются кормить детей грудью, но призвала не осуждать тех, кто не может делать это достаточно долго.

“Первые месяцы жизни малыша самые сложные. Это время нам нужно, чтобы напитать своего детеныша всем необходимым, все мысли мамы заняты только этим. Девушки, которые кормят, вы крутые! Не корите себя, если приходится закончить ГВ. Негативно отношусь, когда упрекают, что кто-то не долго кормит грудью своего ребенка. У каждого на то свои причины, это нужно уважать”, – написала она.