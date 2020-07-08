В больнице Новоайдара под наблюдением врачей находится 23 человека

7 июля в Новоайдарскую больницу из охваченных огнем населенных пунктов привезли 30 человек. Один человек умер ночью из-за многочисленных ожогов.

Об этом рассказала ТРК “Донбасс онлайн” заместитель председателя Новоайдарской РГА Татьяна Новикова.

По состоянию на 10 утра 6 человек выписали, 23 находятся под наблюдением врачей. Это 13 детей и 10 взрослых.

«От эвакуации жители района отказались. На 12:00 ночи было 69 пострадавших дворов, среди них 22 жилых дома. Сейчас люди переселяются к соседям, чьи дома уцелели, к знакомым и родственникам », – говорит Татьяна Новикова.