Правозащитники: боевики “ДНР” на своем блокпосту избили граждан, которые хотели пройти на неконтролируемую территорию

Пропуск людей на неподконтрольные правительству Украины территории происходит бессистемно. Правозащитники призывают граждан отказаться от поездок в случая отсутствия острой необходимости.

Об этом сообщает БФ “Право на защиту”.

“Наши мониторы сообщают, что сегодня на КПВВ «Новотроицкое» людей не пропускают. Вчера же ситуация была противоположной: со стороны НПУТ пропустили 35 транспортных средств и 297 человек, а с подконтрольной территории – 6 транспортных средств и 163 человека”, – сказано в сообщении.

Впрочем, 83 человека, находившихся перед блокпостом НПУТ и которых не было в списке, разогнали вооруженные люди на блокпосту со стороны неподконтрольной территории. К 15 мужчинам была применена сила, они получили телесные повреждения. Людям, которые пытались снимать эти события на видео, разбивали телефоны.

“Все 83 человека были насильно посажены к автобусам и отвезены на «нулевой» блокпост на НПУТ. После – 46 человек остались ждать «нуле», остальные – направились на подконтрольную территорию”, – добавили правозащитники.

Информацию об избиении БФ “Право на защиту” сообщили сами пострадавшие.