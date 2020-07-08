За минувшие сутки КПВВ на Донбассе пересекло почти 1,2 тысячи человек

Согласно распоряжению командующего Объединенных сил, пропуск через линию разграничения осуществляется в трех контрольных пунктах въезда-выезда.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.



Военнослужащие Донецкого пограничного отряда в КПВВ «Новотроицкое» в течение 7 июля на въезд из временно оккупированной территории Украины оформили 297 человек и 35 транспортных средств. С контролируемой территории к ВОТ – 163 человека и 6 транспортных средств.



Впрочем, российско-оккупационная администрация продолжала частичное блокирование проезда. Так, оккупанты вернули 34 человека и 2 транспортных средства, которые направлялись на временно оккупированную территорию. По словам возвращенных граждан, с наступлением сумерек перед блокпостом боевиков оставались люди, которые ожидали пропуск на ВОТ.



Движение через КПВВ «Марьинка» остается заблокированным боевиками. Вчера гуманитарным коридором Донецк-Курахово с временно оккупированной территории прибыл только один человек – гражданин Германии, которого террористы все же выпустили из ВОТ.



Через КПВВ «Станица Луганская» вчера линию разграничения в пешем порядке пересекли 723 человека. На временно оккупированную территорию – 366, в контролируемую территорию – 357.

Напоминаем, что все граждане, прибывающие из временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. От обязательной самоизоляции (обсервации) освобождаются лица, следующие через линию разграничения для сдачи внешнего независимого оценивания при наличии подтверждающих документов.



Отметим, что сейчас пограничники не могут гарантировать пропуска со стороны российско-оккупационной власти, поэтому продолжают разъяснять гражданам риски таких путешествий.