Авиацию подняли в воздух для тушения лесного пожара на Луганщине

По состоянию на 10 ч. 30 мин. 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи с. Смоляниново, с. Капитаново и с. Вороново.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области

В 10:35 начала работу авиация ГСЧС.

Силами ГСЧС эвакуированы из жилых домов с. Смоляниново и дачного кооператива «Волчье озеро» 30 человек (из них 13 детей) и 30 человек отселены.

В результате пожара огнем уничтожено в с. Смоляниново 23 жилых дома, повреждено 36 жилых домов и уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”.

Во время тушения пожара обнаружены тела 4 погибших и 9 (из них 2 детей) госпитализированы.

К тушению привлечены 1 тыс. 125 человек и 201 единица техники, из них от: ГСЧС 638 человек личного состава и 140 единиц техники в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернут оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, работает оперативная группа ГСЧС.

Напомним, в 16 час. 7 июля из-за порывов ветра до 20 м / с переменных направлений пожар распространился на территорию с. Смоляниново.