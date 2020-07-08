Песчаная буря возле Одессы заставила украинцев бежать

Во вторник, 7 июля, отдыхающие возле Тузловских лиманов в Одесской области попали в настоящую песчанную бурю.

Фото и видео этого стихийного явления опубликовала на своей Facebook-странице пользователь Екатерина Пешко.

По ее словам, происшедшее напоминало несколько небольших смерчей, который мчались навстречу.

“Сначала были просто красивые дождевые тучи. Мы с собаками, как обычно, ушли гулять в нашу пустыню (где только изредка попадаются нудисты). Поскорее, чтобы успеть поскакать до дождя. И тут появились они. Маленькие смерчи. Далеко. Но как-то сразу стало понятно, что надо валить и быстро”, – написала она.

Убежать от песчанной бури не получилось, поэтому отдыхающим пришлось спрятаться под холмом, укрывшись от песка пледом.

“Мы бежали. Бежали нудисты. Бежали парочки и семьи с детьми (пустыня плавно перешла в маленький квадратик цивильного пляжа). Малыши плакали в колясках. Песок бил иголками. Вокруг уже летали коробки и стулья”, – описывала происшествие авто поста.

По ее словам, снимать стихийное явление получилось только тогда, когда настало некоторое затишье.

Как сообщал “источник”, ранее улицами города Макеевки на временно оккупированной территории Донбасса пронесся смерч.