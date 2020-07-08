Люди пытались украсть топливо из бензовоза – если бы они знали, чем все обернется

В Колумбии люди попытались украсть топливо из бензовоза, перевернувшегося после ДТП, но они даже представить не могли, чем это для них закончится.

Об этом пишет El Tiempo.

Инцидент произошел в муниципалитете Пуэбло-Вьехо.

Возле бензовоза собралось множество людей, которые хотели слить топливо из цистерны – даже образовалась очередь. Внезапно вспыхнул огонь и прогремел взрыв.

В результате ЧП погибли 11 человек, более 50 попали в лечебные учреждения, но медики боятся делать прогнозы об их дальнейшей судьбе, их состояние тяжелое.

Как сообщал “источник”, ранее в Сирии бензовоз, у которого отказали тормоза, на огромной скорости протаранил два автобуса и 15 автомобилей, погибли 32 человека, 77 получили ранения.