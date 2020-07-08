Илья Авербух и Лиза Арзамасова пара – эти фото увидели все

Популярная российская актриса, звезда сериала “Папины дочки” Лиза Арзамасова встречается с известным российским фигуристом и хореографом, 46-летним Ильей Авербухом.

Фото звездной пары на совместном отдыхе опубликовало издание Hello.

25-летняя актриса кино и театра Лиза Арзамасова удачно скрывала сведения о своей личной жизни. Ей приписывали романы с коллегой по работе на сцене театра и съемкам “Папиных дочек” Филиппом Бледным и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако Лиза заявляла, что с этими людьми ее связывает исключительно дружба.

Избранником актрисы оказался 46-летний Илья Авербух, продюсер собственных ледовых шоу, хореограф в фигурном катании и бывший фигурист. Лиза Арзамасова подтвердила эту информацию, не раскрывая подробностей отношений.

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