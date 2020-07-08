Большинство украинцев ждет солнечная погода: прогноз на 8 июля

В среду, 8 июля, на преобладающей части территории Украины будет солнечно, жара немного спадет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Вместе с тем, дожди с грозами ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях. На остальной территории без осадков, облачно с прояснениями.

При этом жара немного отступит – днем воздух прогреется от 20 до 28 градусов с отметкой “плюс”. Прохладнее всего будет во Львовской области, жарче всего – на юге и востоке. Ночью термометры покажут от плюс 13 до плюс 18 градусов.

Кроме того синоптики предупредили о повышенном уровне пожарной опасности.

“8 июля в восточных, южных, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности“, – сказано в предупреждении.

Как сообщал “источник”, ранее синоптик Наталья Диденко дала прогноз, что дальнейшее ослабление жары на юге и востоке Украины ожидается 9-10 июля.