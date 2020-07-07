Полиция: в Смоляниново пламя уничтожило 22 дома, повредило – 58, в дачном кооперативе – 80% домов. Подтверждена гибель 3 граждан

На месте происшествия в с. Смоляниново работают ГСЧС, полиция, военнослужащие и врачи скорой помощи.

Об этом сообщает полиция Луганской области.

В результате пожара в с. Смоляниново полностью сгорело 22 дома и 58-повреждены.

Кроме того, уничтожено огнем 80% дачных домов на дачном массиве возле озера Волчье.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины.

Следователи продолжают проводить осмотр места происшествия. На данный момент подтверждена гибель 3-х граждан.

В Новоайдарскую больницу эвакуированы 23 жителя с. Смоляниново, из них – 16 детей эвакуированы в детское отделение.

Среди взрослых эвакуированных 7 человек с диагнозами – термические ожоги тела, отравление продуктами горения, острая реакция на стресс.

В Северодонецкую больницу были госпитализированы 5 человек, двум из них оказали помощь и они покинули больницу.

Сотрудники полиции, спецназовцы, бойцы батальона Луганск-1 и патрульные полицейские всю ночь будут патрулировать в поселке Смоляниново и на территории дачного массива у озера Волчье, чтобы предотвратить мародерство, воровство и не допустить совершения других правонарушений.