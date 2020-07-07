По факту лесного пожара в Луганской области открыто уголовное дело

Уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса Украины открыла полиция Луганской области.

Об этом корреспонденту Укринформа в телефонном разговоре сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Производство открыто по статье 270 «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности». Поскольку на пожаре погибли несколько человек, и причинен имущественный ущерб очень большой, нарушителю грозит срок лишения свободы от трех до восьми лет», – сказала Погукай.

Как сообщалось, 6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с Осколоновка Новоайдарского района Луганской области на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, в том числе верховой на 20 га.

Из-за порывистого ветра и высокой температуры воздуха огонь распространился на с.Смоляниново. Тут огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов с. Смолянинво. По предварительным данным ГСЧС, погибли пять человек.

Кроме того, огнеборцы ликвидируют пожар вблизи с.Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, верховая площадь которого составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 человека и 16 единиц техники.

На тушение возгораний вылетели два пожарных самолета ГСЧС из Краматорска, задействованы свыше тысячи спасателей, полицейских и нацгвардейцев.