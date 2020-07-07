Штаб ООС: Почти 300 военных и 30 единиц техники помогают в тушении лесных пожаров на Луганщине

Почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 30 единиц техники из состава Объединенных сил участвуют в тушении лесных пожаров на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В Луганской области уже вторые сутки горят леса. Огонь перебрасывается на селения и жилые дома. Есть жертвы среди гражданского населения. К тушению пожара задействованы мощные резервы. К ликвидации пламени присоединились и Объединенные силы.

Так сейчас почти 400 военнослужащих Вооруженных Сил Украины и около 30 единиц техники активно помогают тушить пламя и ликвидировать очаги возгорания. Задействованы подразделения, которые находятся в резерве и в районах отвода. Также привлечены тыловые подразделения и военные пожарные команды.

Кроме этого для оказания неотложной и первой врачебной помощи задействовано врачебно-сестринские бригады (на санитарном транспорте).

Для эвакуации пострадавших работают более 15 экипажей санитарных автомобилей и 8 вертолетов Ми-8.