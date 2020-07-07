Денис Шмыгаль: Комиссия по ТЭБ и ЧС в связи с лесными пожарами в Луганской области соберется в четверг

Пять человек погибло, 9 госпитализированы в результате лесных пожаров в Новоайдарском районе Луганской области.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Поручил ГСЧ оперативно информировать общественность относительно развития ситуации, а голове ГСЧ лично выехать на место событий.

Также поговорил с председателем Луганской ОГА Сергеем Гайдаем по необходимой помощи со стороны правительства.

Комиссия по ТЭБ и ЧС соберется в четверг и рассмотрит дополнительные шаги для помощи пострадавшим.

По состоянию на 17:30 7 июля к тушению пожаров привлечено почти 360 спасателей и 85 единиц техники. ГСЧС также привлекает дополнительные подразделения из Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей.

Ситуация на контроле Правительства и Президента”, – сообщил глава украинского правительства.