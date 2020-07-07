Может быть и поджог: Сергей Гайдай о масштабном пожаре в Луганской области

Причиной масштабных лесных пожаров в Луганской области может быть поджог, заявил в комментарии Радио НВ председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

« Пока нет анализа, но это может быть и поджог», – сообщил Гайдай.

По его словам, предупредить распространение пожара с помощью лесо-технических работ было невозможно из-за сильного ветра.

« У нас почти неделю 38-градусная температура. У нас есть защитные полосы, но мы стояли вчера и от эпицентра огня к нам долетела шишка, которая полностью пылала, хотя мы стояли в 50-60 метрах от эпицентра. Когда огонь идет по верхушкам, я только что видел своими глазами как лес полностью загорелся за полторы-две минуты », – отметил Гайдай.

Полиция и патрульные посещают дома и проводят эвакуацию жителей, отметил глава ОГА.

« Но очень трудно говорить с пожилыми людьми, они не хотят ехать из домов. Они говорят: Здесь мы родились, здесь мы и умрем. Я некоторых уговаривал до получаса, потому что говорят: нет, это наши дома, мы никуда не поедем », – отметил Гайдай.

По его словам, многие правоохранители внедряют антимародерские мероприятия.

« Я общался с министром обороны, командующим ООС. Нам на помощь направили технику из Днепра, Донецкой области. Техники будет не мало. Но по некоторым участкам очаг настолько велик, что квадракопотеры падают от температуры », – добавил глава ОГА.

Площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га, отметил глава ОГА.

Уже известно о пяти погибших и девяти пострадавших в лесном пожаре.

По данным ГСЧС, огонь уничтожил около 80 дачных домов садового кооператива Волчья яма и 30 дачных домов в селе Смоляниново.