Пожары под Северодонецком: СМИ собрали контакты и адреса пунктов помощи для пострадавших

В Северодонецке начали сбор помощи для пострадавших из-за масштабных пожаров в Новоайдарском районе под Северодонецком. Людей эвакуируют из населенных пунктов, в селах пострадали дома. Издание Свои.City собрало контакты и адреса пунктов помощи, а также реквизиты для финансовой помощи.

По предварительным данным, пострадало 40 домов. Эвакуированных людей из сел разместили в Приволье, в отделении больницы, которую планировали под обсервацию.

Госслужбы и общественные организации в Луганской области начали сбор средств и вещей для пострадавших и эвакуированных из зоны пожара.

Какая помощь нужна

Продукты и вещи первой необходимости, которые волонтеры передадут пострадавшим.

Пункт 1. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям разворачивает штаб в Северодонецке. Помощь можно привозить по адресу: ул. Богдана Лищины, 29 .

Контактное лицо Александр Сосницкий +380-50-053-11-92.

Пункт 2. Благотворительный фонд«Восток SOS»собирает вещи первой необходимости в северодонецком офисе по ул. Федоренко, 49-а. Просят приносить продукты питания, одноразовую посуду, бутылированную питьевую воду (бутылки 1-2 литра). На время ЧП офис работает 24/7.

Финансовую помощь для закупки вещей первой необходимости можно перечислить на волонтерскую карту5168 7453 2152 1764 (ПриватБанк, оформлена на Бондаренко Евгения).

Контактные номера волонтеров +380-68-220-43-37, +380-95-694-57-96.

Тушение пожара в Новоайдарском районе под СеверодонецкомЛуганская областная администрация

Пункт 3. Луганская ассоциация людей с инвалидностью собирает средства для помощи эвакуированным: нужны вода, продукты, одежда, постельное белье.

Можно перечислить средства на счет организации IBAN: A653046650000026007300781645

ЄДРПОУ: 42159645 – Безповоротна фінансова допомога

Также вещи можно принести по адресу: Северодонецк, проспект Гвардейский, 30/1, офис 101.

Контактые телефоны «горячей линии» +38 (066) 736-62-53, +38 (066) 736-62-12 Майя, +38 (066) 736-62-03 Юлія.

А вот телеканал “Донбасс Онлайн” показал сюжет, как неравнодушные люди собирают воду и еду для спасателей и пострадавших в Главном управлении ГСЧС в Луганской области по адресу г. Северодонецк, ул. Богдана Лещины, 29