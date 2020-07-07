МВД: К ликвидации пожара на Луганщине привлечено более 1000 работников системы МВД и авиация

Огнем уничтожило около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. Предварительно 6 человек погибло. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием Премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

«С 13:00 более 1000 спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей привлечены к тушению пожара.

Только что из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета АН-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей », – отметил Арсен Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

Напомним , 6 июля в 13:21 вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского и Ахтырского лесничеств возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8:11 7 июля пожар был локализован. В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.