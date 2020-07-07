Vogue изымает из продажи журналы из-за обложки с психбольницей – фото назвали ужасным и оскорбительным

Португальский Vogue посвятил “безумный” июльский выпуск “The Madness Issue” темам любви, жизни, здоровья физического и психического. Номер подготовили с четырьмя обложками, на одной из которых обнаженная девушка сидит в ванне, обхватив колени руками, а две хмурые медсестры поливают ее водой. Оригинальный снимок фэшн-фотографа Бранислава Симончика тут же привлек волну критики, из-за которой Vogue пришлось приносить извинения и отзывать журнал из продажи.

Фото: https://www.instagram.com/vogueportugal/

Обложку Vogue осудили из-за эстетизации жестокой психиатрии прошлого, а также за архаичное и стигматизирующее изображение психических расстройств. Негативные комментарии под фото в Instagram оставили как влиятельные личности мира моды, так и обычные читатели.

“Такого рода картинки не должны представлять разговор о психическом здоровье! Я думаю, что это очень дурной вкус!” – написала топ-модель Сара Семпайо. “Это оскорбительно и обидно”, – заявила фэшн-редактор Ханна Тиндел. “Психические расстройства – это не мода”, – возмущаются пользователи соцсетей. – “Вы вообще понимаете, сколько людей вы обидели этим предвзятым, отсталым, архаичным выбором обложки?”

Vogue отреагировали на скандал 4 дня спустя, извинившись и объявив об изъятии журналов со спорной обложкой. “Мы не можем разделиться по такому важному вопросу, как психическое здоровье. Vogue Portugal принял решение снять одну из четырех обложек нашего номера за июль / август, где изображена сцена в психиатрической больнице, а также заглавную историю о психическом здоровье. Vogue Portugal приносит извинения за любые обиды или негативные чувства, вызванные этой фотосессией. Мы поняли, что тема психического здоровья требует более вдумчивого подхода, и мы искренне извиняемся за это”, – говорится в заявлении журнала.