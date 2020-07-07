Это ад: полиция Луганской области показала уничтоженные лесными пожарами дома

Полиция Луганской области показала охваченное огнем село Смоляниново Новоайдарского района.

По предварительным данным ГСЧС Украины, в результате пожаров 1 человек погиб и 9 госпитализированы в больницу.

Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 30 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17:30 к тушению привлечены 361 чел. и 85 ед. тех., из них от ГСЧС 310 чел. о / с и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.