Предварительные данные от ГСЧС: в результате лесного пожара на Луганщине 1 человек погиб, 4 пострадали, огнем уничтожены жилые дома

6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар был локализован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины

В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара на с. Смоляниново Новоайдарского района.

Предварительно 1 человек погиб и 4 госпитализированы в больницу.Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива «Волчья яма» и 14 жилых домов в с. Смоляниново.

По состоянию на 17 час. к тушению привлечены 361 чел. и 85 ед. тех., из них от ГСЧС 310 чел. о / с и 66 ед. техники. Дополнительно следуют от ГСЧС 37 автоцистерн и 220 чел. из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которой (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГСЧС 48 чел. о / с и 12 ед. техники.