В связи с пожарами в Северодонецке заседала комиссия по ТЭБ и ЧС: что решили

Продолжается ликвидация лесного пожара на территории с.Метелкино, с. Вороново, с.Боровского, с.Осколоновка, района городского полигона ТБО.

Об этом сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

7 июля в 10:00 на городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя городского головы, начальника Фонда коммунального имущества городского совета, первого заместителя председателя городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Александра Ольшанского был рассмотрен вопрос о возникновении чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате крупных лесных пожаров на территории Северодонецкого городского совета.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации на территории Северодонецкого городского совета, с целью немедленного реагирования на ликвидацию крупных лесных пожаров, комиссия решила:

– исполнительному комитету Северодонецкого городского совета безотлагательно рассмотреть вопрос выделения средств из городского материального резерва для ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей в результате крупных лесных пожаров на территории Северодонецкого городского совета.

И.о. городского головы, первый заместитель городского головы Олег Кузьминов подчеркнул, что 8 июля на заседании исполнительного комитета Северодонецкого городского членами исполкома для ликвидации этой чрезвычайной ситуации будут выделены средства ГСЧС в Луганской области на оплату горюче-смазочных материалов, продуктов питания и одноразовой посуды , транспортных услуг по перевозке, на размещение эвакуированного населения, и призвал жителей города и прилегающих поселков сохранять спокойствие.

Также по решению Комиссии все предприятия, учреждения и организации города, независимо от формы собственности, должны привести силы и средства в готовность действиям по назначению по ликвидации крупных лесных пожаров на территории Северодонецкого городского совета и быть готовыми оказать всестороннюю помощь по ликвидации чрезвычайной ситуации.