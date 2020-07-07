На Луганщине есть лица, которые болеют COVID-19 бессимптомно, поэтому всем необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Об этом во время пресс-брифинга акцентировал заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» Владимир Жданов, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

С начала пандемии коронавируса на Луганщине зафиксировано 613 подозрительных случаев. Заболевание подтверждено у 86 человек. Он обратил внимание, что по официальной статистике этих случаев 85. Еще у одного лица COVID-19 подтверждено в Киеве, но это местный житель и лечится на Луганщине. Впрочем, согласно действующему алгоритму, случай статически фиксируется в том регионе, где он обнаружен.

Интенсивный показатель заболеваемости – составляет 12,9 случаев на 100 тыс. населения.

Выздоровели 66 человек. На стационарном лечении находятся 6. На амбулаторном – 14 (Новопсковский район – 1, Рубежное – 8, Попасная – 2, Лисичанск – 3).

Средний срок лечения 66 человек, которые выздоровели – 24 с половиной суток.

Среднее количество тестирований по области составляет 39,71.

Владимир Жданов отметил, что из 86 случаев 24 инфекция обнаружена у больных, прибывших из-за границы, у 62 – местная передача коронавирусной инфекции. И низ 46 – контактные лица, у которых позже подтвердился соответствующий диагноз.

В общем обнаружено 582 контактных лица. Методом ПЦР обследовано 478. Для остальных еще подошли необходимые сроки, то есть 14 сутки от контакта.

С начала эпидемического периода в области выявлено 4 случая заболевания медицинских работников. Ни один из них не связан с профессиональной деятельностью.

Методом ПЦР обследовано 4017 человек, проведено 4238 анализов. Методом ИФА – 3328 человек.

На сегодня, кроме заболевших на самоизоляции находятся 120 человек, контактировавших с больными, 219 установили мобильное приложение «Действуй дома».

Владимир Жданов отметил, что за последний месяц в области зафиксирован 31 случай заболевания COVID-19. Среди них 15 – контактные лица, 9 прибыли из-за границы, по 3 лицам источник заболевания определена. Но еще по 4 источник неизвестен.

Это свидетельствует о том, что на территории области есть лица, страдающие бессимптомно. То есть, населению необходимо соблюдать противоэпидемические мероприятия: обязательно носить медицинские маски в закрытых помещениях, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки, уменьшить контакты в местах массового скопления людей.

Спикер также рассказал, что согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 25 июня 2020 № 522 предусмотрено, что при пересечении границы или КПВВ из временно оккупированных территорий лица могут быть сняты с самоизоляции (и соответственно отменить использование приложения «Действуй дома») при получении отрицательного результата ПЦР-исследования