На помощь в тушении лесного пожара на Луганщине едут спасатели из других областей Украины: последние данные

6 июля в 13 час. 21 мин. вблизи с. Осколоновка Новоайдарского района на территории Боровского (кварталы 111, 112, 113, 114) и Ахтырского (квартал 57) лесничества возник лесной пожар на площади около 50 га, из них верховой 20 га. В 8 часов. 11 мин. 7 июля пожар был локализован.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Луганской области.

В связи с порывистым ветром (до 25 м / с) и высокой температурой воздуха (+ 38) произошло распространение пожара. Зафиксировано перекидывание огня на с. Смоляниново.

По состоянию на 15 час. к тушению привлечены 326 чел. и 77 ед. тех., из них от ГСЧС 275 чел. о / с и 58 ед. техники.

Дополнительно следуют от ГСЧС 30 АЦ и 153 чел. в / с., из Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областей (10 ед. и 51 чел. в / с).

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества (квартал 79), площадь которой (верховой) составляет около 40 га. К тушению привлечены 63 чел. 16 ед. тех., из них от ГСЧС 48 чел. о / с и 12 ед. техники.