Северодонецк в огненном кольце: лесной пожар перекинулся на Смоляниново, идет эвакуация жителей

Сегодня, 7 июля, начиная с 13:00 , на 102 начали поступать сообщения о возгорании сухой травы в районе Чистого озера г. Северодонецк, в районе пгт. Боровское огонь с поля перекинулся на забор жилого дома, в районе с. Метелкино горит трава и нежилой дом, в районе городской свалки горит лес, огонь перекинулся на населенный пункт Смоляниново.

Об этом сообщают в полиции Луганской области.

На тушение пожара задействованы спасательные отряды пожарных, оказывают помощь спасатели из других областей, полицией перекрыты дороги в направлении из Северодонецка на Новоайдар.

В настоящее время проводится эвакуация жителей пгт. Смоляниново.