Камалия показала бассейны в роскошном особняке в Конча-Заспе

Украинская певица и жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия наслаждается летом даже в условиях карантина. Певица показала роскошные бассейны в особняке семьи в Конча-Заспе.

“Наше любимое место отдыха. Бассейн нас спасает на карантине, – рассказала Камалия программе “Світське життя”. – Мы с девчонками обожаем водные процедуры. Арабелла и Мирабелла плавают с 8 или 9 дня, как только у них отпали пупочки. Я начала набирать воду в джакузи и учить их”.

Камалия с дочерьми плавают круглый год: летом они резвятся во дворе, а зимой – в крытом 20-метровом бассейне.

Стены помещения расписаны портретами семьи. На одной из них изображен сам Захур, гречанки с амфорами и Камалия в образе Афродиты. “Он так меня видит”, – объясняет певица.

Камалия призналась, что подогрев бассейнов и уход за ними обходится дорого. “Мы хотим сейчас купить пылесос, который стоит около 1,5 тыс евро. Он будет ходить по дну бассейна и постоянно его очищать”, – говорит звезда.

Камалия рассказала, на какое увлечение тратит тысячи долларов. Одна из самых богатых певиц Украины имеет достаточно дорогое хобби.

В 2020 году Камалия и Захур отпразднуют “розовую свадьбу” – 17-летие брака. В честь этого она рассказала о знакомстве и скорой свадьбе с миллиардером.

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