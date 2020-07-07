СМИ: выезд из Северодонецка в сторону Новоайдара перекрыт

Дорога из Северодонецка в сторону Смоляниново Новоайдарского района перекрыта. На трассе дежурят сотрудники полиции. Проезд водителям в сторону места происшествия запрещен.

Об этом сообщает 06452.com.ua













Напомним, что сразу в нескольких местах ГП “Новоайдарское лесоохотничье хозяйство” вчера, 6 июля, вспыхнул лесной пожар. На утро 7 июля возгорание удалось взять под контроль, но из-за сильных порывов ветра и высоких температур пожар вспыхнул с новой силой.

Происходит эвакуация жителей поселков Смоляниново и Волчье

На месте чрезвычайного происшествия работают 210 человек личного состава и 47 единиц пожарной техники ГУ ГСЧС Украины в Луганской области. На помощь им прибыли спасатели из Донецкой области в количестве 71 человека личного состава и 11 единиц пожарной техники. К ликвидации масштабного пожара присоединятся также харьковские и полтавские спасатели.