Ребенок не поделил с собакой еду и потерял половину лица

В Великобритании собака разорвала на части лицо двухлетнего мальчика. Животное хотело отобрать у ребенка еду во время празднования дня рождения.

Как пишет Mirror, 29-летняя мать ребенка рассказала, что ее сын держал в руках колбасу и катался на велосипеде, когда на него внезапно напал стаффордширский терьер по кличке Зевс.

Врачи, которые прибыли на вызов, рассказали, что они раньше никогда не видели таких травм от укуса собак.

Фото: mirror.co.uk/

Что касается собаки, которая совершила нападение на ребенка, то она все еще жива, усыплять ее не стали.

Мать ребенка уже обратилась к правоохранителям с требованием наказать животное.

Напомним, что в Киеве на Воскресенских садах 21 июня возникла драка между двумя крупными собаками.