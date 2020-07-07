Alina Pash выпустила клип на свою песню-манифест: видео

Украинская хип-хоп исполнительница Alina Pash презентовала клип на свой трек N.U.M. (Nobody understand me) с элементами этнических мотивов. Видео было снято на прошлогоднем фестивале Brave Factory. Там же впервые была представлена и сама песня.

Премьера видеоклипа состоялась 7 июля на YouTube-канале исполнительницы. N.U.M – арт-манифест с призывом к осознанию собственных корней и незабвению мест силы артиста.





В треке Alina Pash поет на украинском, русском и английском. Своей песней она хочет донести то, что у музыки не существует границ, а язык – это только один из инструментов.

N.U.M. – острый и смелый месседж, который полностью передает настроение певицы и уверенность в словах: “Підзавалити горизонтів можу я добряче”.