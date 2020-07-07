Гроза и шквалистый ветер: на 8 июля в Луганской области объявлено штормовое предупреждение

Утром и днем ​​8 июля 2020 по городу Северодонецк и местами по Луганской области ожидаются грозы, местами шквалистое усиление ветра 15-20 м / с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 30-35 0 тепла.

Прогноз погоды по области на 9 – 12 июля 2020

09.07 Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 15-20 0 тепла, днем 25-30 0 тепла .

10.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 25-30 0 тепла.

11.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 28-33 0 тепла.

12.07 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 13-18 0 тепла, днем 28-33 0 тепла.