Загороднюк: Украинская разведка знает все, что происходит в России и на оккупированных территориях

Украинская разведка полностью владеет всей ситуацией в России, оккупированном Крыму и на временно оккупированном Донбассе.

Об этом в эфире Громадського радіо заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

По его словам, надо разделить угрозы России на два типа: одни — потенциальные, а остальные — это непосредственные (в ближайшее время или в предполагаемый срок).

«В ВСУ предоставили ответ, что в ближайшее время этой угрозы (российской агрессии вблизи оккупированного Крыма — ред.) ждать не стоит, а потенциально она вообще есть, потому что Россия она так или иначе накапливает средства вокруг украинских границ с потенциальным их применением.

Потенциально такая угроза существует; нет никаких доказательств того, что такая угроза может быть реализована в какой-то короткий срок, для этого нужны некоторые действия.

Наша военная разведка очень высокого качества, она полностью владеет всей ситуацией в европейской части РФ и вообще в России, она полностью владеет ситуацией в оккупированном Крыму на временно оккупированном Донбассе. То есть они знают, в каком состоянии находятся те или иные формирования, а чтобы провести такую ​​масштабную операцию — то это нужны такие масштабные силы, средства и разведка, конечно же, увидела бы, если бы они готовились», — говорит экс-министр обороны.

Также Загороднюк добавил, что Россия отрабатывает различные сценарии, различные планы и на уровне документов у них абсолютно разные варианты.

«И ВС, и политическое руководство страны должны знать о том, что Россия не оставила идеи конфронтации с Украиной… В том числе отрабатывается сценарий конфронтации с юга Украины, в том числе, и из Крыма», — подытожил он.