85-летний Далай-лама выпустил музыкальный альбом. И это вам не рэпчик, а целых 11 треков с наставлениями

6 июля Далай-лама отметил 85-летие выпуском дебютного музыкального альбома “Inner World”. В прямом эфире альбом представил Ричард Гир – друг и ученик лидера тибетского буддизма. Среди гостей также появилась известная ситаристка Анушка Шанкар – дочь Рави Шанкара и сестра джазовой певицы Норы Джонс, исполнившая трек “Ama Le”.

Фото: facebook.com/dalailamainnerworld

Далай-лама объявил о выходе альбома в июне. “У музыки есть потенциал донести до людей идею о том, что настоящий источник счастья – это сердечность и забота о других. Сама цель моей жизни – служить как можно больше”, – сказал он.

Альбом из 11 треков включает любимые мантры духовного лидера Тибета, которые он напевает под музыку. Авторами музыки стали Джуниель и Авраам Кунин, а в записи использовали более 30 инструментов. Видео презентации и новые треки Далай-ламы доступны на его страницах в Facebook и на YouTube.



