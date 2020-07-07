На КПП “Меловое” в Луганской области возобновлено пешеходное пересечение границы

С 00.00 часов 7 июля на участке Восточного регионального управления ГПСУ восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска: «Меловое» (Луганская область, Меловской район), «Гоптовка» (Харьковская область, Дергачевский район) «Бачевск» (Сумская область , Глуховский район), «Юнаковка» (Сумская область, Сумской район).

Об этом сообщает Восточное региональное управление ГПСУ.

Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 17 июня 2020 № 819-р.

Отмечается, что для лиц, прибывающих в Украину из стран со значительным распространением COVID-19 предусмотрено обсервация или самоизоляция с приложением «Действуй дома». Въезд иностранцев в Украину разрешен с обязательным наличием медицинского страхования, которое предусматривает лечение COVID-19, обсервацию.