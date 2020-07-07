O.Torvald записали кавер на популярный в 90-е хит и сняли забавное видео

Группа O.Torvald сделала кавер на главный хит популярного в 90-е дуэта “Аква Вита” – “А теперь усе інакше”. Музыканты также сняли видео, в котором можно увидеть детей Жени Галича и топовых украинских артистов.

Премьера ролика состоялась 7 июля на YouTube-канале коллектива. В клипе снялись такие звезды, как Надя Дорофеева, Позитив, Дантес, Владимир Остапчук, Pianoboy, Alyona Alyona, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юрина (YUKO), KRUTЬ, The Hypnotunez, KADNAY и другие звездные друзья ребят.





“Я давно хотел кавернуть эту песню. Раньше на кассетных дискотеках мы напивались и громко врывались под Аква Віта. К большому сожалению “тепер усе інакше”, и врываться стало сложнее. Во всяком случае, если твою задницу не прикрывает и поглаживает сильная коррумпированная рука закона и тебе не на все плевать! Здоровый стеб и кураж – наше все. Все дети в клипе – мои. Спасибо всем, кто поддержал и подурачился”, – прокомментировал Женя Галич в своем Instagram.

Фанаты ребят пришли в восторг от забавного видео и поблагодарили музыкантов за позитив.