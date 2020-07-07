За два дня в ОРЛО утонули трое граждан

За двое суток на временно неподконтрольной территории Луганской области в водоемах утонули трое граждан.

Об этом сообщает так называемое “МЧС ЛНР”.

В районе гаражного кооператива «Кристалл» в Луганске 6 июля в бассейне насосной станции утонул мужчина. Водоём не предназначен для купания и используется только для технических целей. Вместе с ним на берегу водоёма отдыхали ещё двое граждан. Они указали место, где видели пострадавшего в последний раз. Водолазы на четырёхметровой глубине в шести метрах от берега обнаружили тело. «Приятели» погибшего не смогли помочь установить личность мужчины. По их словам, знакомство было случайным и настолько не долгим, что они не смогли назвать даже его имени. На вид погибшему около 30-35 лет. Тело передали сотрудникам “полиции”.

В Славяносербском районе в ставке села Червоногвардейск днём ранее утонул 60-летний житель Брянки. Он ловил рыбу на берегу водоёма вдвоём с дочерью. По её словам, она ненадолго отлучилась, а вернувшись, нашла отца на поверхности водоёма без признаков жизни. Женщина сама достала его тело на берег.

Из реки Северский Донец 5 июля водолазы достали тело 25-летней жительницы посёлка Северо-Гундоровский. В районе пионерского лагеря «Мечта» в посёлке Большой Суходол Краснодонского района на берегу реки отдыхала большая компания.

По словам гражданского мужа утонувшей девушки, плавать она не умела, поэтому или гуляла вдоль берега или плавала с надувным кругом. Сначала никто не обратил внимания, что она пропала. Затем её пытались найти самостоятельно. Не добившись результатов, компания обратилась за помощью к спасателям.

Водолазы обнаружили тело девушки в 150 метрах вниз по течению от места, где её видели в последний раз. Возможно, она оступилась, гуляя по воде вдоль берега, и угодила в глубокую яму, которых достаточно на дне реки.