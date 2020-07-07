В Кабмине рассказали, кого привлекут к ответу за российский паспорт на оккупированном Донбассе

В неподконтрольных украинской власти районах Донбасса выдали 200 000 российских паспортов.

Об этом заявил в эфире “Свобода слова” на ICTV вице-премьер Алексей Резников, передает ВВС Украина

“Большинство людей, которые получили эти паспорта и в Крыму, и на Донбассе – они являются заложниками”, – отметил он.

“Это их способ выживания. К ним украинское государство не имеет претензий, только к тем, кто был коллаборантом, кто служил верой и правдой оккупационному режиму, и у кого кровь на руках, те точно будут нести ответственность”, – уточнил вице-премьер.