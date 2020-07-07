Поздравления с Ивана Купала 2020: красивые открытки, стихи, проза и смс

Во вторник, 7 июля, отмечают народный праздник Ивана Купала, который совпадает с церковным днем рождества Иоанна Крестителя.
Ивана Купала 2020: что нельзя делать 7 июля
“источник” собрал лучшие открытки, стихи, прозу и смс, которыми можно поздравить родных, друзей, коллег, знакомых с праздником.
***
В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.
***
На Ивана, на Купалу
Всем друзьям желаю я
Погулять всю ночь на славу,
Будто жизнь начать с новья.
У костра не перегреться,
За русалкой не уплыть,
И на девок наглядеться,
И про хлопцев не забыть!
***
Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.
***
В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.
***
Собираем мы цветы
И в букеты заплетаем,
Сложим вместе все мечты
И желанье загадаем.
Пустим по воде венок,
Пусть судьба найдет дорогу.
Каждый новый колосок,
Нам подарит силы много.
***
Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый – самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.
***
В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твое сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело – бодрости и здоровья.
***
По реке плывут веночки,
Ищут девки женишочков,
Песен слышен перезвон,
Смех звучит со всех сторон.
В темноте костры пылают,
Перепрыгнуть приглашают,
Время чудное настало,
Праздник наш, Иван Купала!