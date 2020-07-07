Поздравления с Ивана Купала 2020: красивые открытки, стихи, проза и смс

Во вторник, 7 июля, отмечают народный праздник Ивана Купала, который совпадает с церковным днем рождества Иоанна Крестителя.

Ивана Купала 2020: что нельзя делать 7 июля

“источник” собрал лучшие открытки, стихи, прозу и смс, которыми можно поздравить родных, друзей, коллег, знакомых с праздником.

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В день Ивана Купала от души пожелать хочу щедрости судьбы и пышности природы, чистой воды и яркого огня, душевного исцеления и бодрости тела, доброй удачи и благополучия на жизненном пути.

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На Ивана, на Купалу

Всем друзьям желаю я

Погулять всю ночь на славу,

Будто жизнь начать с новья.

У костра не перегреться,

За русалкой не уплыть,

И на девок наглядеться,

И про хлопцев не забыть!

Фото: otkritkiok.ru

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Поздравляю с праздником Ивана Купала и от души хочу пожелать здравствовать, процветать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем настоящем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, покой и радость.

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В праздник Ивана Купала от души желаю светлой радости души и искренней любви, доброго блага и счастливых мгновений жизни, невероятных чудес и волшебной удачи, красивой сказки жизни и великих событий.

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Собираем мы цветы

И в букеты заплетаем,

Сложим вместе все мечты

И желанье загадаем.

Пустим по воде венок,

Пусть судьба найдет дорогу.

Каждый новый колосок,

Нам подарит силы много.

Фото: otkritkiok.ru

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Поздравляю с Ивана Купала и от души желаю зажечь в своей душе тот самый – самый яркий огонек надежды и пусть он приведет тебя к заветной мечте, к большой любви, к доброму счастью, к настоящему чуду.

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В праздник Ивана Купала от чистого сердца хочу пожелать, чтобы твое сердце билось в ритме счастья, чтобы любовь окутала тебя с ног до головы, как туман поутру реку, чтобы звонким хороводом вокруг тебя кружилась удача и успех, чтобы душа твоя была полна восторга, а тело – бодрости и здоровья.

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По реке плывут веночки,

Ищут девки женишочков,

Песен слышен перезвон,

Смех звучит со всех сторон.

В темноте костры пылают,

Перепрыгнуть приглашают,

Время чудное настало,

Праздник наш, Иван Купала!

Фото: otkritkiok.ru