Отдых в Египте, Черногории, Албании 2020: цены и условия въезда

Египет, Черногория, Албания уже открыли свои границы для украинцев.

“источник” рассказывает о том, сколько стоят туры в эти страны и что нужно знать.

Египет известен всем своей системой all-inclusive, но она претерпела изменения из-за карантинных ограничений. Теперь в столовых все должно быть за стеклом, к уборке номера тоже должны подходить тщательней. Тур в Египет обойдется в среднем $400 в неделю.

Фото: Pixabay

Туристы смогут попасть на отдых в три курортные провинции – Южный Синай (г. Шарм-эль-Шейх), Красное море (Хургада) и Марса Матрух (северное побережье Египта). В аэропорту всем будут измерять температуру.

Однако после возвращения из путешествия в Украине придется пройти 14-дневную самоизоляцию или сдать ПЦР-тест на коронавирус.

Черногория привлекает туристов живописной природой, чистым морем и мягким климатом. Туда смело могут отправляться как любители спокойного отдыха, так и путешественники, предпочитающие активные виды спорта.

Фото: Pixabay

Чтобы попасть в эту страну, нужно сдать тест на коронавирус – ПЦР или ИФА за 72 часа до прилета.

Тур в Черногорию обойдется минимум в €300 за неделю с завтраками. В главном туристическом центре страны – Будве, где много пляжей дискотек, ресторанов и развлекательных центров, цены дороже – от 450€ за неделю.

Албания интересна для туристов, в первую очередь, своими ценами на отдых, которые гораздо ниже, чем на других курортах. По сравнению с Грецией, Хорватией, Италией она является самой бюджетной. Привлекают отдыхающих и красивая природа, чистое, лазурное море, живописные озера.

Фото: Pixabay

Страна принимает туристов из Украины без тестирования на коронавирус и без прохождения 14-дневного карантина или самоизоляции по прибытии на отдых. Она входит в “зеленую” зону утвержденного Минздравом Украины перечня стран: по возвращении оттуда самоизоляция или обсервация не нужна. Туры в Албанию в неделю стартуют от €200.

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