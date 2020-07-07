Большую часть Украины накроют грозы: прогноз погоды на 7 июля

Во вторник, 7 июля, большую часть Украины ожидают дожди с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, осадки ожидаются повсюду, кроме восточных, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областей а также оккупированного Крыма. При этом местами воздух раскалится до плюс 38 градусов.

Днем прогнозируется от плюс 18 (на западе) до плюс 38 (на юге и востоке). Ночью столбики термометров покажут от плюс 16 до плюс 25 градусов.

Как сообщал “источник”, ранее прогноз на июль дал известный народный синоптик Леонид Горбань. По его мнению, июль будет жарким и с большим количеством осадков.

А тем временем в Украине меняется климат, обретая тропические признаки – длительные бездождевые периоды, за которыми приходят сильные ливни. По прогнозам экологов, к 2100 году 34 украинских города могут быть частично затоплены.