Как правильно вылетать из Украины во время карантина: инструкция

В МИД назвали условия выезда за границу граждан Украины в условиях карантина.

Об этом сообщает пресс-служба.

Прежде всего, убедитесь, что вы на самом деле сможете совершить путешествие, в частности:

свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или тем оператором, через которого вы бронировали поездку, и уточните актуальное состояние карантина в стране и проверьте статус вашего бронирования. Ситуация может меняться, поэтому, находитесь с оператором на постоянной связи;

параллельно свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, куда запланировали путешествие, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующих карантинных ограничений;

максимально позаботьтесь о собственной безопасности. Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает потери, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе, инфицирования коронавирусом;

позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированного срока и т.д.). Возьмите с собой различные платежные средства – платежные карточки, наличные и тому подобное;

позаботьтесь о своем здоровье. Возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты “с запасом” – на случай вынужденной задержки за рубежом

проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой. Особенно это касается лиц старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания, например, бронхиальную астму, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и тому подобное;

Тщательно проверьте информацию о возможности въезда или транзитного проезда через имеющиеся официальные источники.

МИД Украины обратилось письмом в Министерство инфраструктуры и Государственной авиационной службы Украины с рекомендациями провести соответствующую разъяснительную работу с авиакомпаниями, которые осуществляют международные пассажирские перевозки из Украины.

Как писал “источник”, в аэропорту Афин (Греция) задержали 17 украинцев, которые прилетели из Киева, из-за запрета на въезд в ЕС гражданам третьих стран.