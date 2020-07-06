Том Хэнкс рассказал о болезнях, которые могли привести к осложнениям коронавируса

В марте 63-летний Том Хэнкс и его жена-ровесница Рита Уилсон переболели коронавирусом. В новом интервью The Guardian оскароносный актер рассказал, как отличались их симптомы, и почему исход болезни вызывал у него беспокойство.

Фото: https://www.instagram.com/tomhanks

“Когда мы были в больнице, я сказал: “Мне 63 года, у меня диабет 2 типа, у меня стент в сердце – мой случай будет тяжелым?” Но пока температура не росла, а в легкие не забралась пневмония, врачи не беспокоились. Я не из тех пациентов, кто просыпался утром и думал, доживу ли до вечера”, – рассказал актер.

Выздоровление заняло у Хэнкса и его жены две недели, но реакции на вирус были разными, что его очень удивило.

“Моя жена потеряла вкус и обоняние, у нее была сильная тошнота, гораздо более высокая температура, чем у меня. У меня просто были сильные боли в теле, я все время сильно уставал и не мог ни на чем концентрироваться дольше, чем на 12 минут. Последнее, впрочем, похоже на мое естественное состояние”, – рассказал он.

Затем Хэнкс снова раскритиковал тех, кто решил не носить маски, хотя врачи настаивают, что эта мера замедляет распространение вируса. “Есть только три вещи, которые нужно сделать каждому: надеть маску, держать дистанцию и мыть руки. Я знаю, что общество придает этому политический характер, но я не понимаю, почему кто-то может махнуть рукой и сказать: я не обязан этого делать”, – возмутился он.