На Луганщине ожидают визита Премьер-министра, вице-премьера и заместителей министров

О предстоящем визите представителей исполнительной власти сообщил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай на своей странице в Facebook.

Об этом пишет Первая полоса



“К нам приезжают в ближайшее время Премьер министр, вице-премьер и заместители министров. Я хочу вам сказать, что каждый визит того или иного министра, вице-премьер министра или Премьер-министра не проходит просто так, для того, чтобы поставить галочку, что он состоялся. Каждый визит сопровождается плодотворным общением. Мы обговариваем определенные проблемы, которые есть на Луганщине. И хочу сказать, что все наши проблемные вопросы услышаны и потихоньку с мертвой точки двигаются в направлении их решения”, – сообщил Сергей Гайдай.