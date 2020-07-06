На водоемах Луганщины завершился весенне – летний нерестовый запрет

30 июня на водоемах, находящихся на подконтрольной украинской власти территории Луганской области, закончился весенне – летняя нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

Об этом сообщили в Управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области

Луганский рыбоохранный патруль напоминает, что согласно Правилам любительского и спортивного рыболовства, утвержденных приказом Госкомрыбхоза Украины от 15.02.1999 № 19 на водоемах общего пользования разрешается лов рыбы с берега или с лодки, удочками всех видов с общим количеством крючков не более пяти на рыбалку и спиннингом. Детям до 16 лет самостоятельный лов рыбы разрешается только с берега. Норма вылова рыбы на душу населения за сутки пребывания на водоеме составляет не более 3 кг.

В Управлении Госрыбагентства у Луганской области функционирует телефонная «горячая линия»: (06461) 2-27-48, (099) 674-10-55 . О нарушении Правил любительского и спортивного рыболовства и порядка приобретения или сбыта рыбы – просьба сообщать по указанным номерам телефона.

Справочная информация:

Запрет на ловлю раков в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области в нерестовый период, истекает 30 июня 2020 года. Итак, с первого июля 2020 в рыбохозяйственных водных объектах Луганской области разрешается лов раков – раколовкой – “хапкой” с диаметром не более 70 см и ячеей не более 22 мм, леской с приманкой и рогаткой; “расщепом” – не более пяти снастей на ловца. Норма вылова раков на одного человека за сутки пребывания на водоеме общего пользования составляет не более 30 шт.