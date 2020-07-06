Для коммунального предприятия Старобельска купили новый мусоровоз

Новый мусоровоз на базе МАЗ-5340 стоимостью 2,5 миллиона гривен пополнил парк коммунальной техники г. Старобельск.

До этого городское коммунальное предприятие, которое предоставляет услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на территории города с населением в 18 тысяч человек, имело в своем распоряжении всего две единицы спецтехники. “Самую молодую” машину для КП “Благоустройство г. Старобельск” приобрели в 2002 году, вторая еще старше – работает с 90-х годов. Каждую машину сейчас обслуживают три человека: водитель и два работника, которые собирают мусор фактически вручную. При этом мусоровозы физически могут перевозить за раз не более 7 кубометров твердых бытовых отходов, сообщает пресс-служба Старобельского городского совета.

Сегодня ключи, техпаспорт и номерные знаки новой мусороуборочной техники директору коммунального предприятия Николаю Толоку вручил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Луганской облгосадминистрации Виталий Сурай. На центральной площади города коммунальщики продемонстрировали возможности новенького мусоровоза.

” Машина приобретена за счет средств областного бюджета, – сказал Виталий Сурай. – Ее приобретение – это еще один шаг в реализации региональной программы обращения с твердыми бытовыми отходами. Приятно видеть новенькую технику, которая будет обслуживать ваш город, делать его чище”.

Новый мусоровоз с боковой нагрузкой предназначен для сбора твердых бытовых отходов от населения, юридических и физических лиц. Объем бункера – 18,5 метров кубических, масса транспортируемых твердых бытовых отходов – не менее 8,4 тонны. Это в два с половиной раза больше технических параметров мусоровозов, работающих в городе сейчас. После прохождения испытаний мусоровоз приступит к полноценной работе. Обслуживать его будут два работника: водитель и оператор, который будет убирать территорию после операции выгрузки мусора из контейнеров к машине.

” С помощью вновь приобретенного спецтранспорта, надеемся, улучшится централизованный сбор и вывоз твердых бытовых отходов на территории г.Старобельск, – говорит говорит Николай Толок. – А также уменьшится количество несанкционированных свалок на территории города. Новая спецтехника начнет обслуживать густонаселенные кварталы. Вместе с введением в работу нового мусоровоза мы дополнительно размещаем у многоэтажек новые пластиковые контейнеры. После перепланирования графиков сбор ТБО на “сотом квартале” будет происходить ежедневно. Остальные мусоровозы будут работать в частном секторе”.

Приобретение мусоровоза впервые за 18 лет даст возможность качественнее очищать город от твердых бытовых отходов и предотвратить их накопление.

“Старые мусоровозы имеют крайнюю степень изношенности, – сказала во время демонстрационных испытаний нового мусоровоза мэр Яна Литвинова. – Они могут загружать около семи кубических метров ТБО. Поэтому новая машина не просто более мощная, она позволит значительно увеличить объемы мусора, коммунальщики будут убирать на территории города, и при этом значительно сэкономить на расходах. Городской совет продолжает и дальше работать в направлении усовершенствования системы обращения с твердыми бытовыми отходами, для того, чтобы улучшать благосостояние своих земляков. Новая техника пришла на смену старой, которая уже не способна предоставлять населению качественные услуги. Убеждена, централизованный вывоз твердых бытовых отходов теперь улучшится. Довольна сотрудничеством с областной властью, надеемся, оно и дальше будет таким же плодотворным. Приятно видеть конкретные результаты нашей совместной работы, работы исполкома горсовета, депутатского корпуса”.

Надо отметить, что за последние три года материально-техническая база коммунального предприятия Старобельска постепенно улучшается: было приобретено два трактора, снегоочиститель, теперь вот и новый мусоровоз.