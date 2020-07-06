На Луганщине пограничники выявили трех нарушителей самоизоляции

Вчера, 5 июля, в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» при осуществлении контрольных операций пограничники обнаружили двух граждан, нарушивших правила самоизоляции.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Установлено, что женщина 22 июня последовала на контролируемую территорию Украины и не добыла на изоляции только один день. А мужчина, который 30 июля через пункт пропуска «Меловое» заехал на территорию Украины, уже на 6 день пытался проследовать к временно оккупированной территории Луганщины.



В пункте пропуска «Меловое» мужчина вообще отказался выполнять карантинные обязательства и не самоизолировался ни одного дня. Так, в воскресенье следуя из неподконтрольной территории Украины через КПВВ «Марьинка», украинец сразу же направился в пункт пропуска «Меловое» для выезда в Российскую Федерацию.



Сейчас по данным фактам пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции.



Отметим, что все лица, прибывающие из временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение «Действуй дома» или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти. Не подлежат самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на ВОТ в Донецкой и Луганской областях и выезда из них сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающих на временно оккупированных территориях, участники внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательный центр «Донбасс – Украина» по приглашению учреждения высшего (профессионального передвысшего) образования, вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом.



Отметим, что уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде из временно оккупированных территорий лицу, не давшему согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения “Действуй дома”.