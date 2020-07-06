На Луганщине вспыхнул лес в Новоайдарском лесничестве. ФОТО

Сегодня в 11:25 возник лесной пожар в квартале 57 Ахтырского лесничества. На тушение пожара задействовано 8 пожарных автомобилей, 2 трактора, 2 мобильные группы предприятия. Также задействовано в тушении 8 единиц пожарной техники ГСЧС.

Об этом сообщает ГП “Новоайдарское лесоохотничье хозяйство”.

Также в 11:45 произошло возгорание на территории Капитановского лесничества (территория ГЛФ и земли сельского совета). На тушении задействовано 4 ед. пожарной техники, трактор с пож. плугом лесничества, а также 5 ед.техники (трактора) “народного хозяйства”, 2 единицы пожарной техники ГСЧС.



В 12:05 произошло возгорание на территории Передельского сельского совета. Под угрозой было распространение огня к кварталу 62 Райгородского лесничества, но пожар был вовремя ликвидирован.



В настоящее время продолжается тушение пожара на территории Капитановского и Ахтырского лесничеств.