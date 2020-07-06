НВФ “ДНР” анонсировали открытие КПП “Еленовка” 7 июля

На оккупированной Донетчине заявили об открытии пункт въезда и выезда «Еленовка» 7 июля с 9:00 до 18:00.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Сепаратисты утверждают, что для въезда в так называемую “ДНР” необходимо получить “разрешение в межведомственном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV”; для выезда – иметь регистрацию на подконтрольной украинской власти территории.

Также сообщается, что лица, которые прибудут в так называемую “ДНР”, должны будут пройти “бесплатную 14-дневную обсервацию”.

О работе пункта пропуска в другие дни будет сообщено дополнительно, заявили НВФ.