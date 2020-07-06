В Северском Донце утонула молодая девушка

5 июня в 16:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реке Северский Донец вблизи ул. Вокзальная г. Лисичанск вероятно утонула девушка.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 9-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области начали поиск с помощью специального оборудования.

Также привлекались представители правоохранительных органов и водолазы Луганской коммунального учреждения «Областная водолазно-спасательная служба».

В результате поисковой операции, которая длилась почти сутки, водолазы извлекли из воды тело гражданки 1997 года рождения.

Специалисты ГСЧС раз напоминают, что плавать нужно только в специально отведенных и определенных для этого местах, не прыгать в воду, где глубина и состояние дна неизвестны. Также нельзя заходить в водоемы в нетрезвом состоянии. Помните, что из-за шалостей на воде может произойти несчастный случай.