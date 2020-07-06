Мне говорили, что я жирная: Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Анна Седокова рассказала, как неуверенность в себе толкнула ее на липосакцию, в которой не было необходимости. На операцию бывшая участница “ВИА Гры” пошла во время неблагополучного брака с футболистом Валентином Белькевичем, но вмешательство хирургов никак не изменило ее жизнь.

Фото: https://www.instagram.com/annasedokova/

“В 21 год, после рождения ребенка, я сделала липосакцию. При весе 58 кг у меня был комплекс, что у меня жирные ляжки. Этих ляжек не было по сравнению с тем, что есть сейчас. Мне говорили, что должно быть три дырочки между ногами, а у меня их не было. Я считала, что сейчас сделаю липосакцию, и моя жизнь изменится. И когда у меня появилось три дырочки, через пару месяцев я увидела машину своего мужа под домом другой женщины. И еще через 2 месяца я развелась, потому что мой муж мне регулярно изменял. Эта липосакция, которая должна была мифически поменять мою жизнь, ничего не изменила. Потому это был неправильный выбор изначально”, – рассказала Седокова в Instagram.

Чтобы принять и полюбить себя, певице понадобилось много лет, но сейчас она довольна своей внешностью и внутренней трансформацией.

“Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдет и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать. Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня” – написала Анна.