Актер Элайджа Вуд записал видео в поддержку кандидата в президенты Беларуси

Актер Элайджа Вуд, сыгравший роль хоббита Фродо в трилогии “Властелин колец”, записал видеообращение, в котором поддержал кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, которые сейчас находятся в СИЗО.

Короткий ролик, записанный Вудом, опубликовала в Инстаграм Александра Зверева – девушка Эдуарда Бабарико. Актер рассказал, что записать обращение его попросила семья Бабарико. Почитав о ситуации, в которой оказались отец и сын, он тут же согласился и надеется, что скоро их освободят из-под стражи. На видео Вуд также вспомнил фразу из “Властелина колец”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexandra Zvereva (@zverevas) 5 Июл 2020 в 5:52 PDT

“Есть прекрасная цитата Сэмуайза Гэмджи из “Властелина колец”: “В мире есть добро, мистер Фродо, и за него стоит бороться”. Это правда, и такая ситуация наблюдается сейчас во всем мире. Надеюсь, когда вы получите это сообщение, вы будете здоровы и счастливы, – отметил Вуд. – Берегите себя!”

В мае 2020 года Виктор Бабарико стал кандидатом на пост президента Беларуси. До этого мужчина 20 лет занимал пост председателя правления Белгазпромбанка. Став одним из самых популярных соперников Александра Лукашенко на предстоящих выборах (9 августа 2020), Бабарико был задержан по делу о неуплате налогов и отмывании денег в Белгазпромбанке. Вместе с ним был задержан и его сын Эдуард.